Frau will Hund retten und ertrinkt in eiskalter Traun

Tragisch endete für eine 47-jährige Frau am Sonntagabend bei Pucking im Bezirk Linz-Land der Versuch, ihren Hund aus der Traun zu retten. Die Hundebesitzerin dürfte ebenfalls in den aufgestauten Fluss gestürzt und in weiterer Folge im eiskalten Wasser ertrunken sein.

Die Taucher der Feuerwehr wurden von der Polizei zu einer Personensuche im Bereich der Traun alarmiert. Die Oberösterreicherin konnte allerdings nur noch tot aus der Traun geborgen werden. Auch der Hund überlebte nicht.

Näheres zum Hergang des Unglücks war zunächst nicht bekannt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)