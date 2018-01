Freier kam mit geklautem Tresor ins Bordell

Wenn die Kohle weg ist, dann ist's auch mit dem Spaß schnell vorbei. Weil ihm im Bordell das Geld ausging, kam ein Tankstellen-Angestellter (47) auf eine ganz blöde Idee.

Um weiter feiern und so richtig einen draufmachen zu können, rief er ein Taxi und ließ sich laut Polizei stark betrunken gegen 4 Uhr morgens vom Bordell in Vöcklabruck (OÖ) zu seinem Arbeitsplatz, einer Tankstelle in Steyrermühl (Bez. Gemunden) chauffieren.

Er öffnete die Tankstelle mit einem Schlüssel, entschärfte die Alarmanlage – und bat dann ernsthaft den Taxifahrer, ihm beim Abtransport des Wechselgeldtresors zu helfen. Unfassbar: Der Berufslenker dachte sich nichts dabei, half ihm tatsächlich – weil ihm der 47-Jährige zuvor erzählt hatte, er sei der Tankstellen-Besitzer.

Auch als er ihm helfen sollte, den Tresor aufzubrechen (angeblich, weil der 47-Jährige den Nummerncode vergessen hatte), wurde der Taxler nicht drauf, dass da was nicht stimmen könnte. Hilfsbereit holte er Werkzeug aus dem Kofferraum, knackte den Tresor.

Dann ließ sich der Mann wieder vom Taxifahrer ins Bordell zurückfahren, zahlte ihn aus – und spazierte ins Etablissement. Mit dem Tresor unterm Arm!

Und im Lokal ließ er dann laut Polizei so richtig die Puppen tanzen. Schmiss eine Runde nach der anderen. Bis fast das komplette Geld aus dem Tresor weg war. Mehrere Tausend Euro!

Letztlich ließ er sich morgens gegen 8 Uhr von einem anderen Taxi zum Bahnhof nach Attnang-Puchheim fahren – und nahm dabei wieder den Tresor mit. Allerdings: Zu dieser Zeit war der Tresordiebstahl bereits der Polizei Laakirchen gemeldet worden und der mutmaßliche Täter bekannt.

Die Polizei nahm den Mann gegen 8.30 Uhr im Bahnhof Attnang-Puchheim fest. Der 47-Jährige war bei der Vernehmung voll geständig. Auch ein durchgeführter Drogenschnelltest ergab bei dem 47-Jährigen, dass er vollgepumpt mit Amphetaminen war.

Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Übrigens ebenso wie der Taxifahrer.

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

(ab)