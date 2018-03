Freier zahlte Prostituierter 100.000 € für Kaffeehaus

Eine rumänische Prostituierte versprach ihrem Freier eine "glückliche gemeinsame Zukunft" in ihrer Heimat und ließ ihn dafür kräftig zahlen.

Der vermeintliche Zukunftsplan der jungen Frau: ein Kaffeehaus. Doch als der Mann (51) in vier Überweisungen 100.000 Euro bezahlt hatte, ließ sie den Traum der Selbstständigkeit platzen und servierte ihn ab.

Am Landesgericht Linz kommt es Mittwoch zur Gerichtsverhandlung wegen "schweren Betrugs". Der Angeklagten drohen bis zu drei Jahre Haft.

In "Saunaclub" kennengelernt

Kennengelernt haben sich der damals 49-Jährige und die nun 26-jährige Rumänien im März 2016 in einem "Saunaclub" in Leonding, in dem die Frau beschäftigt war.

Ab diesem Zeitpunkt dürfte der Salzburger die Lokalität häufiger besucht und in der damals 24-Jährigen die große Liebe gesehen haben. Schnell planten die beiden eine gemeinsame Zukunft.

Die Idee der jungen Frau: Eine gemeinsame Wohnung und ein Café in Rumänien. Das Geld dafür sollte vom 51-Jährigen Salzburger kommen.

Alles Geld überwiesen, dann war Schluss

Der liebestolle Mann überwies zwischen Ende Dezember 2016 und Mitte Jänner 2017 insgesamt 100.000 Euro an die Frau. Laut Staatsanwaltschaft Salzburg sollen die beiden auch schon in Rumänien ein Geschäftslokal besichtigt haben.

Als der Mann die letzte Summe an seine Gespielin überwiesen hatte, soll die Angeklagte dann aber mit dem Mann Schluss gemacht haben.

Abwarten und Tee trinken – vergebens

Sie wolle mit ihm nichts mehr zu tun haben, würde ihm aber das Geld zurückzahlen. Die Rückzahlungen blieben jedoch aus, weshalb der 51-Jährige die Frau bei der Polizei in Salzburg anzeigte. Am Landesgericht in Linz kommt es am Mittwoch ab 9 Uhr zur Verhandlung. Der Frau drohen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe.





