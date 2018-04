Fritteuse explodiert, Mauer in Wohnung stürzt ein

Es war eine unglaublich starke Druckwelle, die eine Wohnung in der Heilhamer Straße in Linz regelrecht zerstörte.

Was war passiert? Es war gegen 16.30 Uhr, als eine 20-jährige Linzerin kochte. Sie hatte die Fritteuse in Betrieb, als sie plötzlich Feuer an dem Gerät bemerkte.

Die Frau machte dann einen großen Fehler: Sie versuchte, den Brande mit Wasser zu löschen, schüttete es auf die Fritteuse.

Dadurch kam es laut Polizei zu einer "explosionsartigen Verpuffung" und zu einer so starken Druckwelle, dass eine ganze Mauer der Wohnung niedergerissen wurde.

Die Frau verletzte sich dabei an der Hand, musste behandelt werden.



Überall Ziegelteile

Die Wohnung sah aus wie ein Trümmerhaufen. Ein Kasten stürzte mit der Wand um, überall lagen Ziegelteile, Holzstücke, zertrümmerte Möbel.

Die Druckwelle war so groß, dass sogar im Stiegenhaus ein großer Riss in der Mauer entstand.

Andere Bewohner wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, ein Bautechniker untersuchte das Gebäude auf Schäden. Die anderen Wohnungen sind weiterhin bewohnbar.

