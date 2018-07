Fünf Eulen-Babys erobern Zoo Schmiding im Flug

Gerade einmal 45 Gramm bringen die zerzausten Küken jeweils auf die Waage. Erst vor wenigen Tagen, genauer gesagt vergangenen Freitag, schlüpften die Babys aus ihren Eiern.

Die Schnee-Eulen-Mama präsentiert im Gehege derzeit ganz stolz ihre fünf Kleinen.

Vor exakt 34 Tagen entdeckten die Pfleger erstmals die Eier im Nest. Dieses hatten die Schneeeulen in ihrem Gehege direkt neben dem Besucherweg platziert.

Nach rund drei Wochen werden die Winzlinge erstmals das Nest verlassen können. Doch zuvor steht das große Fressen auf dem Programm.

Gewicht wird ver-65facht



Denn die Küken werden in den kommenden zwei Monaten ihr Gewicht ver-65fachen. Rund drei Kilogramm, so wie die Eltern, sollen die Fünflinge dann auf die Waage bringen. Auch an der Größe werden sie mit bis zu 60 cm ordentlich zulegen.

Damit das gelingt, muss auch ordentlich gefuttert werden. "Man sollte es kaum glauben, aber ca. drei Mal so viel wie normal vertilgt jede Familie über den ganzen Tag verteilt", so Tierpflegerin Can Hasibe.

