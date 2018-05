Gastgarten im Park wird zum Desaster für Baier

Alkohol-, Drogen- und Lärmexzesse haben den Linzer Innenstadt-Park in den vergangenen Jahren zur Problemzone werden lassen. Sogar eine Bürgerinitiative wurde gegründet. Die Politik reagierte schließlich.

So beschloss man eine Neugestaltung für den Hessenpark. Doch das vom zuständigen Vize-Bürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) in der Vorwoche präsentierte Konzept, entwickelte sich zum Desaster.

Es hagelte nämlich Kritik von allen Seiten. Für Kopfschütteln sorgte etwa der Plan, in dem Park einen Gastgarten einzurichten. "Einerseits will die ÖVP ein Alkoholverbot in dem Park, andererseits sucht man dann einen Wirt, der dort ein Lokal betreibt", wundern man sich etwa bei der SPÖ.

Zudem kritisiert die SPÖ massiv die Finanzierung der Baier-Pläne. "Wesentliche Fragen sind nicht geklärt. Vorgabe war, dass man um 634.000 Euro den ganzen Park neugestaltet", so SP-Klubchef Stefan Giegler.

So will Baier etwas die WC-Anlagen verlegen, die Kosten dafür aber nicht in seinem Budget verankern. "Das geht gar nicht", sagt Giegler. Die SPÖ wird im heutigen Wirtschaftsausschuss keine Zustimmung zu den Plänen von Baier geben.

Und auch die FPÖ verweigert die Zustimmung. Der Grund: Man müsse zuerst das Grundproblem lösen, ehe man den Park verschönert.

"Die Lage am Hessenplatz-Park ist bekanntlich äußerst verfahren. Wer sich ernsthaft mit dem Thema befasst, wird wohl zum Schluss kommen, dass die Gestaltung allein die Wurzel der Probleme nicht lösen wird. Sie würde also zunächst nur Geld kosten, nichts bringen und vielleicht sogar schaden, indem der Park auch für lärmende und pöbelnde Gruppen noch gemütlicher und attraktiver wird (Stichwort: 'Gastgarten')", so Klubobmann Günter Kleinhanns.

Damit werden die Gastgarten-Pläne und die Verschönerung des Parks von Bernhard Baier abserviert. Für die Vize-Bürgermeister Baier heißt es "Zurück an den Start".

