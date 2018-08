Viel Rauch 16. August 2018 08:28; Akt: 16.08.2018 08:38 Print

Brand in Seminarhotel: Gäste wurden evakuiert

Fünf Feuerwehren kämpften in Waldkirchen am Wesen (Bez. Schärding) gegen einen Brand in einem Hotel. Gäste wurde keine verletzt.