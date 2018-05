Gefunden! Toter Taucher liegt in 120 Metern Tiefe

Es ist eine Tiefe, in die normale Sportaucher nie hinabtauchen würden. Deshalb muss der tote Taucher auch von Spezialkräften der Elite-Polizeieinheit Cobra geborgen werden.

Samstag wurde die Leiche des russischen Tauchers mit einem Kameraroboter gefunden. In 120 Metern Tiefe. Dort unten wirkt auf den Körper ein Druck von 13 bar ein (zum Vergleich: in einem Autoreifen sind ca. 2,5 bar).

Der Russe wurde seit dem 20. April im Attersee vermisst. Andere Taucher hatten ihn am Tauchplatz "Ofen" bei Steinbach am Attersee gesehen, wie er ins Wasser gegangen, aber nicht mehr an die Oberfläche gekommen ist.

Er war alleine unterwegs (was man als Taucher normalerweise nie macht) und wollte mit einem Scooter (einen elektrischen Antrieb) in eine Tiefe von ca. 100 Meter, wie Zeugen später der Polizei berichteten.

Sie hatten die Exekutive alarmiert, weil der Russe nicht mehr auftauchte. Was die Ursache für den tödlichen Tauchgang war, muss erst noch ermittelt werden. Dafür werden der Tauchcomputer und die Leiche des Russen untersucht.

Möglich ist ein technisches Versagen seiner Ausrüstung, aber auch, dass er in der großen Tiefe gesundheitliche Probleme bekam.

Die Bergung des toten Tauchers soll heute erfolgen.

