Gegen Betonmischer: Beifahrerin wird getötet

Ein wahres Trümmerfeld bot sich den Helfern am Donnerstag gegen 7 Uhr in der Früh beim Eintreffen am Einsatzort. Ein Lastwagen war in Reichersberg (Bez. Ried/I.) gegen einen Pkw gekracht.

Laut ersten Informationen war ein Betonmischer auf der regennassen Bundesstraße B148 ins Schleudern geraten, touchierte in weitere Folge den entgegenkommenden Wagen einer Familie. Beide Fahrzeuge wurden daraufhin in den Straßengraben geschleudert.

Wie ein Feuerwehrmann berichtet, wurden sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin eingeklemmt. Es dauerte rund eine Stunde bis der schwer verletzte Lenker befreit werden konnte.

Für die Beifahrerin kam allerdings jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Das im Fond sitzende Kind konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr von Rettungskräften aus dem Wrack geholt und versorgt werden. Beide Verletzten des Pkws wurden mit Rettungshubschraubern in das Krankenhaus geflogen.

Der Lkw-Lenker erlitt leichte Verletzung, musste ebenfalls ins Spital.

Insgesamt waren vier Feuerwehren mit rund 30 Mann im Einsatz. Derzeit laufen noch die Bergungsarbeiten. Die B148 wurde gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet

Traurige Unfallserie in OÖ



Mit dem schrecklichen Unfall geht eine traurige Unfallserie auf Oberösterreichs Straßen weiter. Erst tags zuvor verlor ein 22-Jähriger in Pinsdorf (Bez. Gmunden) bei einem missglückten Überholmanöver sein Leben.

Die Frau ist bereits das sechste oberösterreichische Todesopfer im Straßenverkehr in den vergangenen fünf Tagen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(mip)