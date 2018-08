Gemein! Froschkönig wurde die Krone gestohlen

Er thront über dem Eingangstor zur Linzer Grottenbahn und erfreut die kleinsten Besucher schon vor dem Eintritt in die Märchenwelt am Pöstlingberg. Der Froschkönig ist eine der größten Attraktionen am Linzer Hausberg.

Dabei hatte der "grüne Liebling" der Kids in den vergangenen Tagen nur wenig zu lachen. Dreiste Diebe nahmen ihm einfach seine Krone weg.

Ob es sich bei den Dieben um weibliche Fans handelt, die gehofft hatten, einen schönen Prinzen zu treffen, ist nicht bekannt.

Doch zum Glück hat sich der Froschkönig von dem Schock mittlerweile wieder erholt. Auch eine neue, goldene Krone wurde in stundenlanger Arbeit für die "königliche Hoheit" angefertigt.

Jetzt kann der Froschkönig die Besucher wieder mit einem Lächeln begrüßen.

Indes hoffen die Betreiber der Grottenbahn, dass so eine Aktion nie wieder passiert.

