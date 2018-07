Stelzer distanziert sich von FPÖ-Podgorschek

Seit Wochen steht FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek im Kreuzfeuer der Kritik (wir berichteten). Denn: Er trat bei einer Veranstaltung der als rechts eingestuften deutschen Partei "Alternative für Deutschland" (AfD) auf, sprach darüber, was die AfD von der FPÖ lernen kann.

Beim Vortrag bezeichnete er den ORF als "Oppositionsrotfunk", verglich die "Zeit im Bild" mit dem DDR-Fernsehen (sie erinnere an die DDR-Nachrichtensendung "Aktuelle Kamera"). Und schockte mit der Aussage, "wir müssen unbedingt eine 'Neutralisierung' des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durchführen".

Hier das Video von Podgorscheks Auftritt:



Jetzt hat sich auch die oö. ÖVP um Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) erstmals dazu zu Wort gemeldet und stellt klar: "Die Positionen des FPÖ-Landesrats entsprechend nicht der Linie der Oberösterreichischen Volkspartei", so Parteimanager Wolfgang Hattmannsdorfer, "das hat Landeshauptmann Thomas Stelzer auch in einer direkten Aussprache mit Landesrat Podgorschek klargestellt." Interessant, weil die FPÖ politischer Partner der ÖVP in Oberösterreich ist.

Seit dem Auftritt Podgorscheks bei der AfD mehren sich darüberhinaus die Forderungen nach einem Rücktritt des Landespolitikers. Sogar eine Online-Petition gibt es.

Vor der heutigen Landtagssitzung im Linzer Landhaus bekräftigten die Spitzen von SPOÖ und Grünen noch einmal, dass sie Podgorschek nicht nur für rücktrittsreif halten, sondern dass notfalls auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) diesbezüglich auf ihn Druck ausüben soll. Denn: Er und die FPÖ würden rechtsextremes Gift verbreiten.

Bei der Aktion im Steinernen Saal dabei waren u.a. SPOÖ-Chefin Birgit Gerstorfer, SPOÖ-Klubobmann Christian Makor, Grünen-Landessprecherin Maria Buchmayr und Grünen-Klubobmann Gottfried Hirz.



Hier ein Video des Statements von Gerstorfer:



Zum Themas Druck ausüben von Stelzer auf Podgorschek erklärt allerdings ÖVP-Landesgeschäftsführer Hattmannsdorfer, dass etwa ein möglicher Misstrauensantrag gegenüber Podgorschek nur von der FPÖ selbst gestellt werden kann. Und von keiner anderen Partei im Landtag.

