Gesuchter Straftäter in Gartenhütte versteckt

Der gesuchte Mann (49) wurde in Ungarn wegen Menschenhandels, fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung gesucht.

In seiner Heimat sollte er eigentlich noch sechseinhalb Jahre Haft verbüßen. Der Mann konnte aber untertauchen, wurde seither von den Behörden per europäischem Haftbefehl gesucht.



Meldeadresse in Enns

Eine konkrete Spur führte schließlich vor kurzem nach Oberösterreich, genauer gesagt nach Enns. Dort war der Mann nämlich einmal gemeldet.

Zielfahnder nahmen die Spur auf - und waren erfolgreich. In einer Gartenhütte spürten sie den Mann schließlich auf. Er wurde in die Justizanstalt Garsten gebracht.

