Ghetto Mix, Gin und ein Generationen-Treff

Am Freitag, 27. April beginnt das Gin & Food Festival in der Linzer Altstadt (Alter Markt). Das Fest hat jeweils am Freitag und Samstag von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Jede Menge exotisches Essen und Deep Music ist garantiert. Eintritt frei.

Darüber hinaus gibt folkshilfe am Freitag, um 16 Uhr am Martin-Luther-Platz in Linz eine Straßenmusik-Session. Dabei wird die schönste Stimme eines Jugendchores gesucht und die neue Single angestimmt. Mehr Infos auf Facebook.

Der neue Hit:

Läuferisch die Linzer Brücken überqueren

Sportlich hoch her geht's am Samstag, 28. April, um 15 Uhr beim 30. Internationalen Linzer 3-Brückenlauf. Wer noch teilnehmen möchte, der kann das Nachnennungs-Formular auf der offiziellen Homepage ausfüllen und ab 10 Uhr im Kulturzentrum HOF abgeben . Wer im April 30 Jahre alt wird, startet gratis! Start ist auf der Rechten Brückenstraße auf der Höhe der Linzer Eishalle.

Zum Reinschauen:

Auf der Urfahr-Seite findet ab Samstag der Urfahraner Markt statt. Um 9 Uhr können überall am Freigelände Leckereien aller Art ausprobiert werden. Um 10 Uhr ist die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Klaus Luger sowie der Salut der Pranger Schützen. Zudem können ab 10 Uhr die Fahrgeschäfte ausprobiert werden. Besonderes Highlight heuer: Skyfall. Um 21.45 Uhr geht das traditionelle Feuerwerk über die Bühne. Also für Jung und Alt wird wieder einiges geboten!

Musikalisch ins Wochenende

Am Samstag, um 20 Uhr gastiert die Band Dicht & Ergreifend im Posthof in Linz. Tickets auf heute.at/tickets.

Der neueste Song:

Um 19.30 Uhr wird am Samstag das Spring Open Air in Schweinbach eröffnet. Wieder mit dabei: folkshilfe. Sie treten bei der Sportanlage Schweinbach (Bez. Urfahr-Umgebung, Sportplatzweg 2) auf. Karten online auf heute.at/tickets.

Britisch wird's am Samstag, um 21 Uhr im Kulturverein Röda (Gaswerkgasse 2) in Steyr. Denn die Band The Godfathers rockt das Publikum. Tickets auf heute.at/tickets erhältlich.

Einer ihrer Hits:

Pop- und Punk lässen Herzen höher schlagen

Am Sonntag, 29. April um 20 Uhr beehrt das Duo Sleaford Mods den Posthof in Linz. Tickets auf heute.at/tickets.

Ein kleiner Vorgeschmack:

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook



(ika)