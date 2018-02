Giraffen-Baby: Süßer Mini-Langhals in Schmiding

Giraffenkuh Samira brachte im Tierpark Schmiding in Krenglbach (Bez.Wels-Land) ein süßes Kalb zur Welt. Und das nur ein halbes Jahr nach der Geburt von Halbgeschwisterchen "Nabo".

Der Zoo Schmiding freut sich über Nachwuchs im Giraffen-Gehege. (Bild: Zoo Schmiding) Der Zoo Schmiding freut sich über Nachwuchs im Giraffen-Gehege. (Bild: Zoo Schmiding)

Schon 50 Minuten nach der Geburt stand der Mini-Langhals auf seinen Beinen und trank an Mamas Zitzen. "Auch wenn es anfangs noch so wirkte, als wäre Pudding in seinen Beinen – wenn es darauf ankommt funktioniert es dann doch ganz gut“, so Tierpflegerin Daniela Eder.

Schon in wenigen Tagen wird der süße Vierbeiner fit genug für den Außenbereich sein und von den Besuchern bewundert werden können.

Wegen des milden Winters eröffnet der Zoo Schmiding heuer erstmals in den Semesterferien seine Pforten.

(mip)