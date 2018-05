Achtung! Hier blitzt es in OÖ immer besonders viel

Temperaturen um die 30 Grad werden für die kommende Woche erwartet. Der Sommer ist in Oberösterreich somit angekommen, womit die Wahrscheinlichkeit für hitzebedingte Gewitter zunimmt. Experten sagen eine Blitzhochsaison voraus.

In der Oberösterreichischen Landeshauptstadt schlagen pro Quadratkilometer 1,17 Blitze ein. Heuer könnten 112 Einschläge in Linz zu erwarten sein. (Bild: Mike Wolf) In der Oberösterreichischen Landeshauptstadt schlagen pro Quadratkilometer 1,17 Blitze ein. Heuer könnten 112 Einschläge in Linz zu erwarten sein. (Bild: Mike Wolf)

Aufgrund der statistischen Aufzeichnungen der letzten Jahre durch das österreichischen Blitzortungssystems ALDIS wird im Bezirk Gmunden mit den häufigsten Blitzeinschlägen zu rechnen sein. Innerhalb eines Quadratkilometers treten dort im Schnitt 2,21 Blitzeinschläge auf – pro Jahr.

Gmunden liegt damit oberösterreichweit an der Spitze. Wels (Stadt: 2,13; Land: 2,05) und Kirchdorf an der Krems (1,96) schließen auf. Rechnet man die Blitzeinschläge auf die Gesamtfläche von 1.433 Quadratkilometer hoch kommt man in Gmunden auf unglaubliche 3.167 Blitzeinschläge pro Jahr.

Auf die Oberösterreichischen Landeshauptstadt entfallen pro Quadratkilometer 1,17 Blitze. 2018 könnte man damit auf insgesamt 112 Einschläge kommen.

OÖ im Bundesländervergleich an vierter Stelle

Im Bundesländervergleich liegt Oberösterreich mit Durchschnittlich 1,59 Blitzen aber erst an vierter Stelle. Die Steiermark liegt hier mit 2,2 in Führung. Der Bezirk an dem sich die meisten Blitze entladen? Weiz in der Oststeiermark mit unglaublichen 3,03 Blitzen. Bei einer Gesamtfläche von 1098 Quadratkilometer kommt man auf 3.327 Einschläge pro Jahr.

Experten prognostizieren heuer einen Rekordsommer mit bis zu 150.000 Blitzen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Temperaturen sollen 2018 so viele Blitze einschlagen wie noch nie. 20.000 Blitzeinschläge wurden dieses Jahr bis jetzt vom österreichischen Blitzortungssystems ALDIS registriert. Die meisten Einschläge werden in den nächsten Monaten, von Juni bis August erwartet. Es wird mit 100.000 bis 150.000 Blitzen gerechnet.

(cru)