Gogo statt Gassi: Hund aus Stripclub "entführt"

Die Hundstage sind noch weit weg, hitzig war der Streit in einer Bar nahe der Traunbrücke in Gmunden trotzdem. Einer der Stripclub-Gäste hatte nämlich seinen Hund dabei. Das fand ein anderer Gast zum heulen: Und fing einen Streit an.

Nachdem man sich kurz angebellt hatte, schritt einer der beiden zur Tat: Und "entführte" den Hund kurzerhand mit seinem Auto ins knapp 10 Kilometer entfernte Laakirchen.



Hund "gefunden"

Dann hatte er die glorreiche Idee, den Hund selbst einfach als "gefunden" zu melden – und rief in der Nacht beim Tierheim Altmünster an.

Diese anfängliche Lüge hatte allerdings kürzere Beine als der kleine Hund, und so gab er dann im Gespräch mit einem Tierheimmitarbeiter laut "Krone" rasch alles zu.

Aber: Er wisse nicht mehr, wie die Bar oder der Besitzer aussehen oder heißen. Also stellte das Tierheim ein Foto ins Internet, suchte nach dem Besitzer. Der wurde mittlerweile gefunden, der Hund ist wieder bei ihm.

(rep)