Busen-Alarm bei Google-Suche nach OÖ-Ort

Die beiden Handy-Aufnahmen dauern zusammen nur etwas mehr als eine halbe Minute. Doch der verstörende Inhalt sorgt für Gesprächsstoff im Ort.

Eine der Aufnahmen zeigt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit offenem Mund. Eigentlich nichts Verwerfliches. Allerdings dient das Foto der Politikerin in diesem Fall als Zielobjekt in einem Urinal.

Beim zweiten, etwas längeren Video, ist eine offensichtlich schwer betrunkene Frau in einem Gasthaus zu sehen. Sie entblößt für einen kurzen Moment ihre Brüste, setzt danach zu einem Spagat an. Dem Anschein nach wurde sie ohne ihr Wissen gefilmt.

Auf diese eigenartigen Szenen stoßen User, wenn sie bei Google-Maps den Ortsnamen Gunskirchen eingeben. Die Aufnahmen haben sich unter die Kurzinfos und Fotos aus der Gemeinde "geschlichen". VP-Bürgermeister Josef Sturmair (58) im "Heute"-Gespräch: "Bei uns im Amt wurden schon alle aufgefordert, die Videos bei Google zu melden. Erst bei genügend Reklamationen,können die Aufnahmen gelöscht werden."

Bürgermeister will Verursacher ausfindig machen



Klickt man die Videos an, erscheinen im Sichtfeld Bestattungsunternehmen aus Gunskirchen und Wels. "Ich habe mit den Besitzern bereits gesprochen. Sie sind aus allen Wolken gefallen", so der Stadtchef.

Der 58-Jährige hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, den Verursacher so schnell wie möglich ausfindig zu machen und zur Verantwortung zu ziehen. Bei beiden hochgeladenen Videos scheint ein und derselbe Name auf. "Ich habe bereits versucht, diesen Herrn zu Hause zu kontaktieren. Es hat mir aber niemand geöffnet. Ich habe eine Nachricht hinterlassen", so Sturmair.

Somit sorgt die Google-Suche bei Gunskirchen weiter für Busen-Alarm.

