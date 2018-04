"GoschnRock", Dirt Run und Lifestyle-Trends

Am Freitag, 20. April, von 14 bis 22 Uhr verwandelt sich die Linzer Tabakfabrik in den Fesch' Markt Oberösterreich. Der Markt hat außerdem am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt vor Ort ab 4 Euro.

Amüsant wird's auch am Freitag in der Spinnerei Traun (Obere Dorfstraße 5). Denn Angelika Niedetzky präsentiert um 20 Uhr ihr Kabarett-Programm Gegenschuss. Tickets online heute.at/tickets.

Manege frei am Reithoffer-Areal in Steyr! Am Freitag, um 15 und 18 Uhr hält der Circus Luis Knie Einzug und zeigt seine neue Show. Die Tageskarte ist ab 10 Uhr geöffnet. Karten gibt's ebenso auf heute.at/tickets.

Rock vom Feinsten und Schlammcatchen

Im Posthof in Linz treten am Samstag, 21. April um 20 Uhr Shout Out Louds auf. Tickets auf heute.at/tickets.

Kleine Hörprobe:

Am Samstag findet der Wildsau Dirt Run im Lachstatthof (Lachstatt 41) in Steyregg statt. Wer selber den inneren Schweinehund rauslassen will, der kann sich noch online auf der Homepage Tickets besorgen. Registrierung ist ab 9 Uhr, der 20km-Lauf beginnt um 11 Uhr.

Krautschädl beehren am Samstag, um 21 Uhr den KIKAS Kulturverein in Aigen -Schlägl (Bez. Rohrbach, Marktplatz 27). Karten online auf heute.at/tickets.

Der neueste Song:

Beauty-Tipps und Altstadt-Flair

Am Sonntag, 22. April, von 10 bis 17 Uhr beginnt in der Altstadt in Linz die Tag der offenen Tür der Altstadt mit dem Programm Das Dorf in der Stadt. Hierbei werden verschiedene Ausstellungen und musikalische Unterhaltung geboten. Jack the Busch tritt um 14 Uhr im KulturCafé Smaragd (Altstadt 2) auf.

Zum Reinhören:

In der Stadthalle in Enns (Hafner-Straße 2) öffnet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr die Beauty & Style Messe. Besondere Highlights sind die Sport-und Dessous-Modenschauen. Eintritt frei.

