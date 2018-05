In Tragwein 06. Mai 2018 16:06; Akt: 06.05.2018 16:06 Print

Großbrand: Löschwasser mit Güllefässern gebracht

Bei einem Bauernhofbrand in Tragwein mussten am Sonntag elf Feuerwehren ausrücken. Landwirte brachten Löschwasser in Güllefässern.