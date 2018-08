Grün-Politiker fährt per Öffi durch Oberösterreich

Von der nördlichsten, zur westlichsten, zur südlichsten und schließlich zur östlichsten Haltestelle des Landes geht die ungewöhnliche Reise des Landtagsabgeordneten.

"Ich fahre raus, weil ich es genau wissen will. Weil ich die Situation des öffentlichen Verkehrs fernab des Linzer Zentralraumes mit eigenen Augen sehen, selbst prüfen und die Probleme vor Ort hautnah erleben möchte – und vor allem, weil ich mit den Leuten in den Regionen auch darüber persönlich sprechen möchte“, sagt der Verkehrssprecher der Grünen in Oberösterreich Severin Mayr.

Unter dem Motto "Griaß di! Mayr fährt raus" wird der Politiker von 8. bis 11. August durch die Lande reisen. Reine Fahrzeit: 18 Stunden.

"Wir alle wissen, dass der öffentliche Verkehr gerade ich den Regionen mehr als ausbaufähig ist. Je ferner von Linz, desto dünner werden die Verbindungen. Ich mache die Probe aufs Exempel, besuche die äußersten Punkte des Landes“, so Mayr.



Eckpunkte der Tour:

8. August: Etappe 1 – Linz -> Schwarzenberg

9. August: Etappe 2 – Schwarzenberg ->Ostermiething (Schwaig -> Tarsdorf)

10. August: Etappe 3 – Tarsdorf -> Gosau

11. August: Etappe 4 – Gosau/Bad Ischl -> Waldhausen

11. August: Etappe 5 – Waldhausen -> Linz

