Online-Petition fordert Podgorscheks Rücktritt

Die Aufregung über den Auftritt des Landesrates war groß. Er hatte den ORF als "Oppositionsrundfunk" beziehungsweise "Oppositionsrotfunk" (siehe Video auch oben) bezeichnet. Er verglich die "Zeit im Bild" mit dem DDR-Fernsehen.

Doch nicht genug, er er warnt vor der ÖVP, mit der man in einer "Vernunftehe" sei: "Traue keinem Schwarzen", sagte er. Die Grünen nannte er "die würdigen Nachfolger der Jakobiner. Wenn sie könnten, würden sie uns alle an die Guillotine schicken".

Kein Wunder, dass so mancher Politiker den Rücktritt von Podgorschek forderte. Die Grünen gehen jetzt einen Schritt weiter, starten eine Online-Petition.

"So funktioniert das nicht. Die quasi Null-Reaktion von Schwarz-Blau auf den unerträglichen Aufritt von Podgorschek bei der AfD in Thüringen ist beschämend und empörend – nicht nur für uns Grüne sondern auch für hunderttausende Österreicherinnen und Österreicher. LR Podgorschek hat in seiner Rede demokratische Institutionen der Republik Österreich diffamiert und uns Grünen Hinrichtungsgelüste unterstellt", poltert Landessprecherin Maria Buchmayr.

Die Online-Petition richtet sich an den Bundeskanzler der Republik Österreich, Sebastian Kurz und an den Landeshauptmann von Oberösterreich, Thomas Stelzer (ÖVP). Innerhalb weniger Stunden haben schon 350 Menschen unterschrieben.

(gs)