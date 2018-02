Häftling (46) lag tot in seiner Zelle: Obduktion

Ein wegen versuchten Mordes an seiner Freundin zu einer langen Haftstrafe verurteilter 46-Jähriger wurde laut "Kronen Zeitung" tot in seiner Zelle in der Justizanstalt Garsten (Bez. Steyr-Land) aufgefunden.

Jörg-Raimund M., der früher in Leoben (Stmk.) untergebracht war, aber schon seit Jahren in Garsten einsaß, soll am Mittwoch leblos an einer sogenannten Duschstange in seiner Zelle gefunden worden sein.

Wachpersonal hatte den Insassen bei einem abendlichen Kontrollgang entdeckt und Alarm geschlagen. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. "Wir können bestätigen, dass es bei uns einen Todesfall gegeben hat", so der stellvertretende Amtsleiter Karl Wurm im "Krone"-Interview.

Es deutet alles auf Suizid hin, sicherheitshalber wurde aber eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet, heißt es von Seiten der Steyrer Staatsanwaltschaft.

(mip)