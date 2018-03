Häftling nach filmreifer Flucht von Polizei gefasst

Der Mann (43) legte vor knapp einem Monat eine filmreife Flucht hin. Wie berichtet, ließ sich der in Suben (Bez. Schärding) inhaftierte Serbe mit einem Nasen- und Jochbeinbruch ins Spital einliefern.

Dort angekommen, legte der wegen Betrügereien verurteilte Serbe eine filmreife Flucht hin. Kurz unbeobachtet, sprang der 43-Jährige rund neun Meter aus dem zweiten Stock in die Tiefe. Sein Sohn (26) wartete unten bereits mit dem Fluchtauto.

Die Beamten konnten zwar wenig später den Wagen anhalten. Es war allerdings nur noch der Sohn im Auto. Dieser erklärte den Polizisten, dass er seinen Vater bereits aus dem Auto hatte aussteigen lassen.

Jetzt, knapp ein Monat nach der filmreifen Flucht, ist der Gesuchte wieder zurück im Gefängnis. Mit Unterstützung deutscher Ermittler konnte die oberösterreichische Polizei den Serben in Vorarlberg ausfindig machen.

Der 43-Jährige versteckte sich in Bregenz in der Wohnung eines Verwandten. Die Beamten brachten ihn vorübergehend in die Justizanstalt nach Feldkirch. Laut Polizei wurde er aber mittlerweile ins Gefängnis nach Suben überstellt.

(mip)