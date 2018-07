Handy-Raub am helllichten Tag: Polizei jagt den Täter

Die Tat passierte am helllichten Tag. Gegen 13.10 Uhr stand eine 22-Jährige am Bahnhof in Traun-St.Martin am Bahnsteig 1. In der Hand hielt sie ihr Handy.

Plötzlich kam ein Unbekannter, wollte ihr das Telefon entreißen. Er scheiterte, die Frau wollte davongehen. Da packte sie der Täter von hinten, stieß sie zu Boden, entriss ihr das Telefon und flüchtete.



Frau unter Schock

Er rannte Richtung B1 davon. "Die Geschädigte wurde durch den Vorfall nicht verletzt, stand jedoch unter Schock. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich durch mehrere Polizeistreifen verlief negativ", so die Polizei.

Nun bittet die Polizei um Mithilfe. Sollte jemand den Täter wiedererkennen, möge er sich bitte bei der Polizeiinspektion Traun, Telefonnummer 059 133 4130, melden.

(rep)