Handy verloren: Linzerin hofft auf ehrlichen Finder

Auf einem Geländer mitten im Park hängt der weiße DIN-A4-Zettel. Darauf bittet eine Linzerin namens Larissa den ehrlichen Finder ihres Handys mit dem "Fundstück" doch bitte zum Fundamt zu gehen.

Konkret handle es sich um ein Sony Xperia Handy mit türkiser Hülle. Die Besitzerin gibt zu Bedenken, man können ohnehin hin nichts damit machen, da das Handy gesperrt ist.

Das Handy an sich dürfte der Dame gar nicht so wichtig sein. "Es geht um die Bilder meiner Kinder. Die vermisse ich wirklich sehr", beteuert die Linzerin in ihrer Nachricht an den Finder.

Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass das Handy auch wirklich beim Fundamt abgegeben wird.

(mip)