Happy-End für Bayern-Fan bereits vor dem Anpfiff

Es ist DAS Schlagerspiel schlechthin! Real Madrid mit Superstar Cristiano Ronaldo ist Mittwochabend in der Königsklasse bei Bayern München zu Gast. 75.000 Fans sind in der Allianz-Arena live dabei.

Auch der Linzer Bayern Fan Michael Stöttinger (39) hat Karten für den Schlager. Trotzdem hätte er den Anpfiff beinahe verpasst, wäre anstatt im Stadion fast auf der "Reservebank" in seiner Wohnung vor dem TV gelandet.

Der Grund: Der Event-Manager hatte vier Tickets für den Hit Montagabend in der Linzer Innenstadt am Graben verloren (wir berichteten). "Ich habe die Karten bei einem Bekannten abgeholt, steckte sie in meine Hosentasche und bin nach Hause gegangen. Kurz danach habe ich bemerkt, dass sie weg sind", erinnert sich Stöttinger im "Heute"-Gespräch.

"Ein riesiger Schock"



Er ging sofort zurück und suchte die gesamte Straße ab, aber die heiß begehrten Tickets waren weg. "Es war für mich ein riesiger Schock. Ich habe bei der Polizei angerufen. Dort wurde ich aber an das Fundbüro verwiesen", so Stöttinger.

Der Fußballfan verständigte Verantwortliche der Bayern per E-Mail, bekam aber keine Antwort von den Münchnern.

Erst am nächsten Tag meldete sich ein Geschäftspartner aus Bayern beim Event-Manager. Stöttinger: "Er hatte im Radio gehört, dass jemand vier Bayern-Tickets verloren hat. Bei insgesamt 75.000 Zusehern dachte ich zunächst aber nicht an meine Karten."

Erlösende Nachricht kam von einer Bekannten



Wenige Stunden danach war aber klar, dass das "Fast-Eigentor" des Linzers ohne Folgen blieb. Denn eine Bekannte teilte ihm mit, die Karten seien von einem ehrlichen Finder im Diakonissenkrankenhaus beim Portier hinterlegt worden.

Kurios: Wie der Zufall so will, ist der ehrliche Finder Robert Schütz, einer der Chefs des Linzer Spitals, ebenfalls großer Bayern-Fan.

Nach seinem "Last-Minute-Erfolg" zeigt sich der Eventmanager großzügig, spendet 1.000 Euro an das Diakoniewerk. Zudem wird er dem Finder noch eine Flasche Champagner schenken. "Diese kann ich ihm am Wochenende überreichen. Dann sind wir nämlich beide beim Bundesliga-Match zwischen Bayern und Frankfurt in München", grinst Stöttinger.





(mip)