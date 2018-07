Heftig! 38 Wochen Wartezeit für eine Hüft-OP

Wie auch schon ältere Zahlen zeigten, sind die Wartezeiten für Operationen in Oberösterreichs Krankenhäusern höchst unterschiedlich. Ein neuer Bundesländervergleich zeigt jetzt: Es gibt Wartezeiten bis zu einem Dreivierteljahr!

Besonders viel Geduld haben muss man als Patient mit Hüftleiden in Gmunden. Denn bis man im dortigen Spital auf dem OP-Tisch landet, kann es schon 38 Wochen dauern, wie eine vom "Kurier" veröffentlichte Liste diverser Spitäler aus Österreich zeigt.

Damit ist Gmunden im Bundesvergleich trauriger Spitzenreiter – zumindest was Hüft-OPs betrifft. Oder anders gesagt: Nirgendwo in Österreich wartet man länger auf eine neue Hüfte als im KH Gmunden.

Schärding: in 4 Wochen zu einer neuen Hüfte

Ebenfalls schwer einen Termin zu ergattern gibt es in Niederösterreich, genauer gesagt in den Landeskrankenhäusern Neunkirchen (34 Wochen) und Scheibbs (36 Wochen).

Besser ergeht es oberösterreichischen Patienten hingegen im LKH Schärding. Durchschnittlich vier Wochen muss man dort für einen Hüft-OP Termin einrechnen. Genauso lange wartet man in Kärnten (Klagenfurt, Villach, Wolfsberg).

Augenoperationen: Situation besser

Nur geringfügig besser ist die Situation bei Augenoperationen. In Vöcklabruck wartet man 5 Wochen auf einen OP-Termin zur Entfernung des Grauen Stars, in Steyr acht Wochen. 2016 betrug die Wartezeit bei dieser Operation in Steyr ebenfalls zwei Monate.

Wirklich besorgniserregend die Zahlen aus Niederösterreich: Unglaubliche 65 Wochen (!) wartet man im Landeskrankenhaus Mistelbach auf eine OP des Grauen Stars. Nicht unwesentlich kürzer wartet man in Wiener Neustadt, St. Pölten und Gänserndorf: 46, 42 und 38 Wochen so die Wartezeiten-Statistik.

