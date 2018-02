Heiße Motoren und krasse Sounds in Linz

Das Wochenende in Linz wird aufregend! Am Freitag, 9. Februar, um 20 Uhr, gibt sich der Bühnenautor und Karbarettist Elias Werner im Kulturzentrum HOF die Ehre. Karten sind auf der Homepage des Kulturzentrums HOF erhältlich.

Zudem startet am Freitag (9. Februar) um 10 Uhr in Linz die große Bike Messe Motorrad Linz 2018 im Design Center. Ein ganz besonderer Höhepunkt ist die Autogrammstunde um 14.30 Uhr mit Paris-Dakar Sieger Matthias Walkner. Das Bike Event gastiert bis Sonntag (11. Februar, 17 Uhr) im Design Center und lässt Biker-Träume wahr werden. Tickets sind an der Tageskasse ab 12 Euro zu erwerben.

In Steyr spielt sich am Freitag ebenfalls einiges ab. Das Goulash-Festival hält nämlich am 9. Februar um 20 Uhr im Röda in Steyr Einzug. Ab 21 Uhr ist die russische Band Russkaja im Rahmen ihrer Kosmopolitour mit dabei. Tickets auf heute.at/tickets.

Zum Reinhören:

Für alle Sportliebhaber wird am Samstag, 10. Februar das Gugl-Meeting Indoor 2018 in der TipsArena in Linz eröffnet. Von 16 bis 21 Uhr können Sie Wettbewerbe in Stabhochsprung, Sprint und Hürdenlauf bewundern. Freier Eintritt bis 17 Uhr, danach sind die Tickets ab 10 Euro erhältlich.

In Wels findet am 10. Februar, um 21 Uhr im Alten Schlachthof der SCHL8CHTHOFBALL unter dem Motto Rockabally statt. Mit dabei Jonny Comet and the Rockets . Karten auf heute.at/tickets.

Im Lusthouse in Haag (Bez. Grieskirchen) legt Scooter-Frontmann H.P. Baxxter im Zeichen der 90er auf und entführt in eine Zeitreise der Techno-Hits. Karten gibt's vor Ort an der Abendkasse. Einlass ab 21 Uhr.

Ein Scooter-Klassiker:

Am Sonntag, 11. Februar treten SDP mit ihren neuen Album Die bunte Seite der Macht im Posthof in Linz auf. Tickets für die Show um 20 Uhr auf heute.at/tickets .

Ein kleiner Vorgeschmack:

In Wels wird es am Sonntag (11. Februar) heiß! Das Museum Angerlehner (Ascheter Straße 54) in Thalheim bei Wels präsentiert Burning Art von Bianca Kiso. Die Welser Künstlerin hebt sich vor allem durch ihre ausgefallene Wachsmalerei hervor. Die Ausstellung beginnt mit einer Martinee ab 11 Uhr. Eintritt frei.

Mehr Nachrichten aus Oberösterreich auf Facebook



(ika)