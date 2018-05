VIER Kids flüchten auf EINEM Moped vor Polizei

Es war gegen 3.15 Uhr, als eine Polizeistreife an einer Kreuzung in Nähe der Bahnhofstraße in Steyr ein unbeleuchtetes Moped (!) entdeckte. Darauf? Vier (!) Jugendliche.

Zwei der Teenies hatten noch dazu keinen Helm auf. Die Beamten folgten dem Moped, woraufhin der Fahrer auf´s Gas drückte und ohne Rücksicht auf entgegenkommende Lenker durch Steyr brauste.

Nachdem der Fahrer keine Anstalten machte anzuhalten, wurde per Funk eine Straßensperre veranlasst.

Straßensperre stoppte

Erst diese konnte die vier Draufgänger kurzzeitig stoppen. Das Quartett musste vor einer Zufahrt abrupt abbremsen. Die Vier gaben aber nicht auf, flüchteten zu Fuß.

Ein 13-Jähriger war allerdings nicht schneller als die Polizei erlaubt und konnte von den Beamten gestellt werden.

Wer war gefahren?

Wie sich später herausstellte, waren die Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren aus einer sozialpädagogischen Einrichtung abgehauen. Das Moped hatten sie gestohlen.

Wer von ihnen das Moped gelenkt hatte, wollten die Jugendlichen bis jetzt nicht verraten.

