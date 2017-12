Heizung defekt: Ganze Familie beinahe erstickt

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden kam es in einer Ferienwohnung in Neustift im Mühlkreis (Bez. Rohrbach) zu einem gefährlichen Kohlenmonoxidaustritt bei der Hackgutheizungsanlage.

Das aufsteigende Gas gelangte vermutlich durch die Decke in das Wohnzimmer der Urlauberwohnung im Obergeschoß. Dort befand sich ein 38-jähriger Mann, seine 35-jährige Ehegattin und deren 7-jährige Tochter. In einem weiteren Schlafzimmer schliefen noch die Großeltern.

Frau und Mann verloren Bewusstsein



Die 35-jährige Frau suchte gegen 7 Uhr die Toilette auf und brach auf dem Weg zurück ins Schlafzimmer zusammen. Ihr Ehegatte konnte noch die in einem Nebenzimmer schlafenden Eltern verständigen, ehe auch er das Bewusstsein verlor.

Die Großeltern setzten schließlich einen Notruf ab, lüfteten sofort die Räumlichkeiten und verbrachten die Bewusstlosen in eine Nebenwohnung. Damit retteten sie ihnen vermutlich das Leben.

Die Einsatzkräfte der Rettung übernahmen schließlich die Versorgung der Opfer, die nach kurzer Zeit wieder ansprechbar waren. Die 35-Jährige und der 38-Jährige wurden mit dem Rettungshubschrauber in die Druckkammer nach Traunstein in Deutschland gebracht.

Die 7-jährige Tochter und die Großeltern wurden mit der Rettung in das Klinikum Passau eingeliefert.

Als Ursache des Kohlenmonoxidaustrittes wird ein verstopftes Rauchrohr, welches von der Heizungsanlage zum Kamin führt, vermutet. Die genaue Ursache ist noch Gegenstand der Erhebungen.

(gs)