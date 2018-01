Hells-Angels-Totenkopf leuchtete von Kirche in OÖ

Da staunten viele Bewohner des 895-Seelen-Dorfes Pattigham im Innviertel (Bez. Ried) nicht schlecht. In der Silvesternacht leuchtete vom dunklen Dach der örtlichen Pfarrkirche Kirche (spätgotisch, erste Nennung 1160) das martialische Totenkopf-Logo des Rocker- und Motorradclubs "Hells Angels".

Wikipedia beschreibt die "Hells Angels" als " Motorrad- und Rockerclub, dessen Mitglieder typischerweise Harley-Davidson-Motorräder fahren. Er wurde 1948 gegründet und ist zurzeit in 32 Ländern mit sogenannten Chartern (Orts- oder Landesclubs) vertreten. National und international wird der Club seit Jahrzehnten regelmäßig durch Behörden und Medien mit verschiedenen Straftaten in Verbindung gebracht, und es kam weltweit immer wieder zu Verurteilungen einzelner Mitglieder z. B. aufgrund von Gewalt- und Drogendelikten, Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Schutzgelderpressungen sowie zu Verboten ganzer Charter."

Wie die Bezirksrundschau berichtet, befindet sich gleich in der Nähe ein Clubhaus, in dem Miglieder der Hells Angels ein und aus gehen und dort auch Silvester feierten.



In Bayern verboten

Das Zeigen des Wappens, das markenrechtlich geschützt ist, ist in Österreich nicht verboten. In Bayern und anderen deutschen Bundesländern hingegen ist es untersagt.

Probleme mit den Hells Angels gab es im Ort offenbar bisher keine. Beim Wirt neben dem Clubhaus hat man nur gute Erfahrungen gemacht. "I kenn’ koan Pattighamer, der jemals a Problem g’habt hätt’", sagt Karl Rögl, der ehemalige Wirt, zur Bezirksrundschau. Die Höllenengel hätten manchmal Essen abgeholt und das Geschirr "sauber gewaschen zurückgebracht", so Rögl.

Hat der Totenkopf am Kirchdach rechtliche Folgen? Womöglich. Die Polizei hat Kontakt mit der Rieder Staatsanwaltschaft aufgenommen, es steht eine Anzeige gegen Unbekannt wegen "Herabwürdigung religiöser Symbole" im Raum. Die Kirche selbst sieht das Ganze als "Provokation" und will es dabei belassen.

Die Bezirksrundschau kontaktierte auch die Hells Angels selbst. Dort hieß es: "Kein Kommentar". Wer also die Übeltäter waren, ist weiter unklar...

(red)