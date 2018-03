Hennen im Lege-Stress: Ostereier werden knapp

Ostern fällt traditionell immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Doch: Weil dieser heuer am 1. April ist, und damit so früh wie sonst kaum, sind Oberösterreichs Hennen im Lege-Stress.

Etwa 12 Millionen Eier werden in Oberösterreich rund um Ostern verzehrt. "Eine Herausforderung für die Erzeuger", so die Landwirtschaftskammer. Trotzdem geht Franz Reisecker, Präsident der Kammer in OÖ, davon aus, dass dennoch die benötigten Mengen aus heimischer Erzeugung bereitgestellt werden können.

Dafür sorgen die knapp 1,1 Mio. Legehennen, die in Oberösterreich gehalten werden. Übrigens: 156.000 davon sind Bio-Legehennen. "Oberösterreich ist in Bezug auf Bio- und Freilandhaltung das Vorzeigebundesland mit einem Prozentanteil von 14,45 Prozent. In Niederösterreich sind etwa 8 Prozent", so die Landwirtschaftskammer.

Der Österreicher isst übrigens pro Jahr 235 Stück pro Kopf – umgerechnet etwa 14,5 Kilo Eimasse. Allerdings wollen die Österreicher dafür immer weniger zahlen. Die Preise für Freiland-Eier (von 30 Cent auf 29) und Bodenhaltungs-Eier (von 21 auf 20 Cent) gingen zurück, kritisiert die Kammer.

(ab)