Hier gibt´s die günstigsten Schulartikel zu kaufen

Es sind noch mehr als zwei Wochen bis zum Schulbeginn. Wer das Geldbörserl aber schonen will, sollte rechtzeitig mit dem Einkauf der Schulsachen starten.

Damit sich Eltern und Schüler aber den Preisvergleich in Sachen Schulartikel sparen, nahm die Arbeiterkammer OÖ vorab einige Anbieter unter die Lupe.

Anhand von Einkaufslisten für die erste Klasse Volksschule und Neue Mittelschule wurden die Preise für einzelne Artikel bei 13 Anbietern erhoben und zu einer Liste zusammengefasst.

Fazit:

Eltern von Volksschulkindern müssen für Schulartikel bis zu 100 Euro hinlegen. Die günstigste Variante kommt auf 56 Euro (Maximarkt, Bäckermühlweg 61, 4030 Linz).

Bei Schülern der Neuen Mittelschule muss mit Ausgaben zwischen 95 und 161 Euro gerechnet werden. Am billigsten kauft man bei Büroland Wiesmayr in der Garnisonstraße in Linz.

Eine Übersicht der Preislisten gibt´s HIER

(cru)