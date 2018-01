Ab 17.04 Uhr sieht man in Linz den "Super-Mond"

Das Ereignis am Himmel ist extrem selten. Gleich drei verschiedene Mond-Spektakel warten. Ein "Supermond", ein "Blaumond" (Blue Moon") und ein so genannter "Blutmond" (Blood Moon).

In Linz geht der Mond um 17.04 Uhr auf. Da die Distanz zwischen Erde und Mond derzeit sehr gering ist, spricht man von einem "Supermond". Er leuchtet heller, ist größer als sonst zu sehen.

Ein "Blaumond" ist der "Supermond" deshalb, weil es schon der zweite Vollmond im Jänner ist.

Den "Blutmond (totale Mondfinsternis) versäumen wir in unseren Breitengraden leider, dieses Ereignis ist bereits um 14.27 zu sehen.

Alle drei Ereignisse auf einmal sind sehr selten. Zuletzt gab es diese Kombination am 30. Dezember 1982, das nächste Mal wird sie am 31. Jänner 2037 auftreten.

Übrigens: Am besten zu sehen sein wird der Mond laut Meteorologen in der ersten Nachthälfte. "Bis Mitternacht hat man überall in Oberösterreich Chancen, den Supermond zu sehen", zitieren die OÖN Bernhard Niedermoser von der ZAMG.



