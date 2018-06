Hier schwebt ein Riesen-Pool in 75 Metern Höhe

Am Sonntag war es soweit: Nach drei Tagen intensiver Arbeit war der Pool im 22. Stock eines Wohnhauses errichtet.

Und trotzdem, kann der Pool auf der Dachterrasse mitten in Linz noch nicht in Betrieb genommen werden, das Wohngebäude muss noch fertigstellt werden.

13 Meter lang und 3,5 Meter breit ist der Swimmigpool. Wie viel dafür gezahlt wurde, wurde "Heute" allerdings nicht verraten.

Das übergroße Schwimmbecken wurde in einem Stück geliefert und per Kran in die 22. Etage (rund 75 Metern Höhe) des neuen Hochhauses transportiert. Vor Ort erfolgte dann der Einbau der Schwimmbadtechnik durch die Firma IPOR.

Übrigens, wo der Pool genau errichtet wurde und wer bald in luftigen Höhen, mit bester Aussicht auf Linz, das luxuriöse Planschbecken in Betrieb nehmen kann, darf die Redaktion nicht preis geben.

Nur so viel: Eine Terrasse beläuft sich auf bis zu 380 Quadratmeter, die 6-Zimmer-Wohnung des Penthouses auf vergleichsweise "bescheidene" 270 Quadratmeter. Und: Eine Familie wird sich demnächst am kühlen Nass erfreuen können.

