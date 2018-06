Herzattacke mit 31 Jahren: "Will nun bewusster leben"

Bei den Ortsmeisterschaften in St. Agatha (Bez. Grieskirchen) vor zehn Tagen war Patrick K. (31) plötzlich zusammengebrochen, erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Er musste von Helfern aus dem Publikum wiederbelebt werden (wir berichteten).

Fritz Firlinger, Facharzt für Innere Medizin bei den Barmherzigen Brüdern in Linz, meinte unmittelbar nach dem schrecklichen Vorfall: "Wir müssen die erste Woche abwarten. Dann kann man mehr sagen."

Jetzt erfolgte die erfreuliche Nachricht aus dem Spital. Der Hobby-Kicker hat sich gut erholt, wird alles ohne bleibende Schäden überstehen. Für "Heute" nahm sich der Vater eines zweijährigen Sohnes Dienstagmittag sogar Zeit für eine kurzes Telefon-Interview.

Er sagt: "Ich bin einfach nur froh, dass die Rettungskette so gut funktioniert hat und ich alles ohne Folgen überstanden habe. Vom Tag des Geschehens weiß ich überhaupt nichts mehr. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie ich im Spital neben meiner Frau aufgewacht bin."

Noch befindet sich der 31-Jährige auf der Intensivstation. "Ich muss im Bett liegen und mein Herz wird mittels EKG rund um die Uhr überwacht."

Am Mittwoch wird der gelernte Programmierer ins Spital der Elisabethinen überstellt. "Dort wird das Herz noch einmal genau untersucht. Vielleicht gibt es Aufschlüsse zum Auslöser des Herz-Kreislauf-Stillstands. Wenn alles nach Plan läuft, kann der Patient vermutlich schon am Wochenende wieder nach Hause zu seiner Familie", so Firlinger.

Der Hobby-Fußballer hatte bislang noch nie Probleme mit seinem Herz. Der Familienvater betreibt auch regelmäßig Sport, fährt gerne mit seinem Mountainbike. "Ich bin derzeit noch mit Umbauarbeiten an meinem Elternhaus beschäftigt, musste deshalb im letzten Jahr sportlich etwas kürzer treten. Vielleicht war auch der Stress mit ein Faktor", so der 31-Jährige, der anfügt: "Ich werde jetzt sicher nicht Trübsal blasen, sondern blicke schon wieder nach vorne. Ich werde künftig auch versuchen noch bewußter zu leben."

In erster Linie freut er sich auf ein Wiedersehen mit seinem Sohn, der ihn im Spital noch nicht besuchen konnte.

