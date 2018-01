Hochwasser droht, erste Straßen sind überflutet

Die aktuellsten Fotos aus Linz zeigen es: Der Pegel der Donau steigt, erste Bäume in Alt-Urfahr stehen bereits unter Wasser. Schuld daran ist der starke Regen in der Nacht auf Freitag, außerdem ist es mit bis zu 9 Grad sehr warm, es herrscht Tauwetter.

Auch aus Pichl bei Wels kamen erste Meldungen über Hochwasser. Straßen und Felder wurden am Freitag überflutet.

Müssen wir am Wochenende also mit noch schlimmeren Hochwassern rechnen? Zumindest der Hochwassernachrichtendienst in Bayern warnte am Donnerstag bereits vor Überschwemmungen. In Regensburg (D) wurde bereits der mobile Hochwasserschutz aufgebaut.



"Erhöhte Wasserführung"

Reinhard Enzenebner vom Hydrographischen Dienst des Landes meinte am Donnerstag zur Situation in Oberösterreich: "Die Pegel von Donau und Inn werden steigen. Wir gehen von einer erhöhten Wasserführung aus. Aber ein dramatisches Hochwasser wird's nicht geben". Es könne aber sein, dass kleinere Gewässer Hochwasser führen.

Mit der Schneeschmelze könnte es am Wochenende rasch weitergehen. Am Samstag könnte es frühlingshaft werden, die Meteorologen rechnen mit Temperaturen von bis zu 12 Grad. Auch in den Bergen auf 1.500 Metern wird es mit plus 6 Grad sehr warm.

(rep)