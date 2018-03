Hoffnungslos romantisch und unglaublich berührend

Am Freitag, 23. März beginnt ab 10 Uhr im Nordico Stadtmuseum in Linz die Ausstellung Stadtoasen. Die Galerie thematisiert die Grünflachen von der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Tickets sind vor Ort ab 6,50 Euro erhältlich.

Darüber hinaus feiert das Tanzstück Romeo + Julia nach Mei Hong Lin um 19.30 Uhr im Musiktheater in Linz Premiere. Tickets für die Vorstellung am 23. März gibt's online auf heute.at/tickets.

Zudem wird am Freitag, 23. März, um 20 Uhr das Finale des Lautstark!-Musikcontests im Posthof in Linz abgehalten. Großer Special Guest ist Jake The Busch, der sein neues Album präsentiert. Tickets auf heute.at/tickets.

Unterhaltung liefern auch Stermann & Grissemann mit ihrem Programm Gags, Gags, Gags. Sie treten am Freitag, 23. März, um 20 Uhr in der Kitzmantelfabrik (Laudachweg 15) in Vorchdorf auf. Karten auf heute.at/tickets.

In Wels findet am Wochenende die Modellbau-Messe am Messegelände statt. Die Messe hat am Freitag, 23. März und Samstag, 24. März von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag, 25. März von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets können online auf der Homepage der Modellbau Wels erworben werden.

Musikalischer Frühling am Samstag

Am Samstag, 24. März, um 20 Uhr wird das Musical Die Schöne und das Biest im Brucknerhaus in Linz aufgeführt. Tickets online auf heute.at/tickets.

Zudem eröffnet am Samstag, 24. März um 10 Uhr LEGO – die Welt der Steine im Stift St. Florian (Stiftstraße 1, Bez. Steyr). Karten sind vor Ort ab 4,50 Euro erhältlich.

Die Kabarettistin Christine Eixenberger gibt sich am Samstag, 24, März , um 20 Uhr außerdem die Ehre im AktivPark4222 (Tennisweg 4) in St. Georgen an der Gusen. Karten online auf heute.at/tickets.

Von unglücklicher Liebe und lebensfrohen Hobbits

Am Palmsonntag, 25. März, um 16.30 Uhr wird Jane Eyre im Stadttheater Gmunden (Theatergasse 7) aufgeführt. Tickets für alle Vorstellungen auf heute.at/tickets.

Am 25. März ist außerdem weltweiter Tolkien Reading Day 2018. Anlässlich diesem Ehrentags lest der Salzburger Schauspieler Florian Friedrich um 20 Uhr im AKKU Kulturverein (Färbergasse 5) in Steyr aus der Herr der Ringe-Saga. Künstlerisch unterstützt wird er von Raffaela Cech. Weitere Informationen zu den Tickets gibt's auf der Seite des Kulturzentrums.

