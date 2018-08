Hühnerstall als Versteck für gestohlenen Toaster

Was für ein kurioser Coup! Wie die Polizei berichtet, soll ein 16-jähriger Bursch Samstag in ein Jugendzentrum in Hagenberg im Mühlkreis (Bez. Freistadt) eingestiegen sein. Der Jugendliche soll, während das JUZ offen hatte, die Türe manipuliert und so in aller Ruhe das Zentrum ausgeräumt haben.

Was er mitgehen ließ? Durchaus brauchbares aber auch teilweise fragwürdiges. So stahl er einen Staubsauger, einen Werkzeugkoffer, einen Toaster und auch ein Tarnnetz. Das Diebesgut brachte er zur Zwischenlagerung in einen alten, leerstehenden Hühnerstall.

Am Sonntag kam dann sein Komplize – Ein 39-jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Freistadt. Er holte das Diebesgut mit dem Auto ab, der 16-jährige half ihm die gestohlenen Gegenstände aus dem Hühnerstall in den Wagen zu räumen.

Aufgefallen war das Ganze aufmerksamen Anreinern, die das Duo dabei beobachteten, wie sie die gestohlenen Sachen unter dem ebenfalls gestohlenen Tarnnetz ins Auto hievten und davonfuhren.

Beide werden angezeigt.

