Hund "Samy" kehrt nach zehn Monaten wieder heim

Bei diesem Anruf der Tierrettung dachte Besitzerin Lisa R. zunächst an einen schlechten Scherz. Auf die Frage, ob sie denn ihren Hund vermisse, antwortete die dreifache Mutter: "Soll das ein Witz sein. Ich vermisse meinen Hund seit 14. August 2017."

Doch tatsächlich: Bei dem nahe des Golfplatzes in Ansfelden (Bez. Linz-Land) gefundenen Hund handelte es sich um "Samy". Mittels korrekt registrierten Chip konnten die Besitzer rasch ausgeforscht werden. Der Chihuahua war seiner Familie im Sommer letzten Jahres nahe der Autobahnauffahrt Spital/Pyhrn (Bez. Kirchdorf) vor zehn Monaten entlaufen.

Was niemand wußte: Eine Passantin hatte Mitleid mit dem freilaufenden Hund, nahm ihn bei ihrer Familie in Ansfelden auf. "Sie dachte sich nichts dabei und hatte auch keine bösen Absichten", so eine Tierretterin.

"Samy" erkannte sein Herrchen sofort wieder



Dienstagabend wurde "Samy" dann von seinem Herrchen aus Spital/Pyhrn abgeholt. "Als er die Stimme seines Herrchens gehört hat, ist er sofort hingelaufen und hat es sich dann auch im Auto bequem gemacht", erinnert sich eine Mitarbeiterin der OÖ.-Tierrettung an die rührenden Szenen.

Die "Kurzzeit-Besitzerin" konnte sich ebenfalls von dem Vierbeiner noch verabschieden. Auch eine Anzeige bleibt ihr erspart.

Heimkehrer Samy hat sich in seinem alten Zuhause schon wieder eingelebt, tollt mit seinem neuen Spielgefährten, einer Chihuahua-Dame durch das Haus. "Wir hatten die Hoffnung echt schon aufgegeben. Aber es geschehen noch Wunder", so die Besitzerin auf Facebook.

(mip)