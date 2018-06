Video zeigt, wie Jagdhunde Kater "Romeo" totbissen

Ein Ausschnitt aus einem Video zeigt die dramatischen Szenen in einer Wohnsiedlung in Frankenburg am Hausruck (Bez. Vöcklabruck). Eine Nachbarin von Katzenbesitzerin Christine B., hatte alles auf Handy aufgenommen.

Was man darauf sieht ist, wie zwei Jack Russel Terrier ihren Kater "Romeo" immer wieder attackieren. Gemeinsam mit einer Nachbarin versucht die Frau die beiden Jagdhunde von dem Tier loszubringen. Eine der beiden schlägt mit einem Besenstiel auf die Hunde ein und versucht sie mit Tritten zu verjagen. Doch das Duo will und will nicht von "Romeo" ablassen, beißt auf ihn ein, bis er leblos am Boden liegen bleibt.





In einem kurzen Moment gelingt es Christine B. dazwischen zu gehen, versucht ihren Kater vom Boden hochzunehmen. Aber erneut fallen die Hunde über "Romeo" her. Die Frau wird dabei schwer an der Hand verletzt – trägt eine Fleischwunde von den Bissen zurück.

Hundebesitzer: "Bedauenswerter Unfall"

Sie sei traumatisiert und könne nicht mehr schlafen. Immer wieder sehe sie die Bilder vor sich, sagt B. gegenüber dem ORF. Obwohl die Vöcklabruckerin "Romeo" sofort in eine Tierklinik brachte, kam für das Tier jede Hilfe zu spät. Der zwei Jahre alte Kater verstarb an den schweren Bisswunden.

Das Herrchen der beiden Jagdhunde spricht im Interview mit dem ORF von einem "bedauernswerten Unfall". Die Tiere seien ihm durch eine offene Tür entwischt, aber für Menschen völlig harmlos. Der Jagdtrieb sei seinen Terriern angeboren.

Der Bürgermeister von Frankenburg, Johann Baumann, intervenierte: Er erließ eine Zwinger- und Leinenpflicht für die beiden Hunde.

