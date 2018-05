Mann kann! Linz sucht Männer für soziale Berufe

Männer im Sozialbereich? Diese Bim ist noch lange nicht abgefahren! Die Stadt Linz wirbt ab Mittwoch gemeinsam mit Vertretern aus dem Pflege- und Betreuungsbereich für mehr Männerbeteiligung. Die Straßenbahnen der Linz AG werden mit Werbe-Subjets ausgestattet. "Mann, du kannst das!" wird darauf zu lesen sein.

Denn, nur 12 Prozent der Betreuer im Pflegebereich und Kindergarten sind Männer. Viel zu wenig – das muss sich ändern – sind sich der Magistrat Linz, die Seniorenzentren und die Kinder und Jugend-Services der Stadt einig.

Gerade weil sich der Sozialbereich fest in Frauenhand befindet, ist die Hemmschwelle für Burschen und Männer, in diesem Bereich Fuß zu fassen, besonders hoch. Die Kampagne "Mann, du kannst das!", soll Männer jetzt ermutigen, den Beruf des Altenpflegers oder Kinderbetreuers zu ergreifen, so Vizebürgermeisterin und Sozialreferentin Karin Hörzing (SPÖ).

Ab Mittwoch werden deshalb Straßenbahngarnituren der Linz AG, die in blau bis Fliederfarben gehaltenen sein werden, mit dem Slogan "Mann, du kannst das!" auf die Kampagne aufmerksam machen.

Das Einstiegsgehalt beträgt je nach Ausbildung durchschnittlich 2.070 Euro bis 2.960 Euro brutto im Monat.





