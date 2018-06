Im Thermen-Pool Fußball-WM schauen

Gemütlich im warmen Wasser liegen – und auf einer 30 Quadratmeter großen Leinwand die Fußball-WM schauen. Das kann man in der Therme Bad Schallerbach (Bez. Grieskirchen).

Ein Badebereich wurde eigens für die WM in Russland zur Fußball-Arena gemacht. Auf der 30 Quadratmeter großen Vidiwall laufen alle Spiele live.

Außerdem gibt's dort noch andere spezielle WM-Highlights: In der WM-Zeit von 14. Juni bis 15. Juli werden im Saunabereich passend zu den jeweiligen Ländern, die an diesem Tag spielen, entsprechende Aufguss-Düfte verwendet – und kulinarische Spezialitäten serviert. Beispiel: Am Frankreich-Spieltag gibt's etwa einen Lavendel-Aufguss und anschließend Baguette. Oder: Wenn Russland spielt, einen Schluck Wodka.



(ab)