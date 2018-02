In Lift gefangen: Liegestütze zur Ablenkung

Es war am Samstag spätabends, als im neuen Parkhaus des Einkaufstempels Plus City in Pasching (Bez. Linz-Land) ein Lift stecken blieb.

Drei Burschen und ein Mädchen waren bei Temperaturen um den Gefrierpunkt plötzlich im Fahrstuhl gefangen, mussten rund eine Stunde lang ausharren.

Zum Glück kam zufällig der Chef einer Sicherheitsfirma, Walter Weber (48), vorbei, verständigte die Rettungskräfte. "Ich war mit meiner Freundin zuvor im Kino. Als wir beim Glasaufzug vorbeigingen, hörten wir laute Hilfeschreie", so Weber zu "Heute".

Der 48-Jährige konnte die verklemmte Tür einen Spalt öffnen. Danach hielt er die eingeschlossenen Jugendlichen bei Laune. Weber: "Ich habe ihnen gesagt sie sollen Liegestütze und Selfies machen. Das lenkte sie von ihrer prekären Lage ab."

Der Notruf in der Liftkabine habe nicht funktioniert. Sie hätten lediglich einen Wachmann erreicht. Dieser dürfte aber mit der Situation völlig überfordert gewesen sein.

Zudem sollen Passanten dem Quartett bereits vor Eintreffen des 48-Jährigen Hilfe zugesagt haben. Diese hätten sich aber nicht mehr gemeldet.

Mit Hilfe der Feuerwehr konnten die Jugendlichen schließlich unversehrt aus dem Lift befreit werden. Dank Liegestütze und Selfies bleibt es wohl noch länger die ungewöhnlichste Rettungsaktion.

(mip)