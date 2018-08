In OÖ gab's bisher schon 463 Sechser im Lotto

431 Mal schon hatten Spieler aus Oberösterreich beim Lotto alle sechs Zahlen richtig getippt! Und bei 142 von diesen Sechsern betrug der Gewinn sogar mehr als eine Million Euro.

In Oberösterreich gab es die drittmeisten Lotto-Gewinner in Österreichs. (Bild: heute.at/Quelle: Lotterien) In Oberösterreich gab es die drittmeisten Lotto-Gewinner in Österreichs. (Bild: heute.at/Quelle: Lotterien)

Das zeigen aktuelle Zahlen, die die Lotterien exklusiv für „Heute“ ausgehoben haben. Oberösterreich liegt damit bei der Zahl der Sechser an der dritten Stelle österreichweit. Schlusslicht ist das Burgenland mit nur 103 Sechsern.

Der höchste jemals in Österreich erzielte Sechser betrug 9,6 Millionen Euro, wurde von einem Wiener im August 2015 erzielt.

Der höchste Gewinn in Oberösterreich beläuft sich auf 4,9 Millionen Euro. Über diese Summe durfte sich ein Glückspilz im April 2005 freuen.

Übrigens: In allen Bezirken Österreichs gab’s zumindest schon einmal einen Sechser. In OÖ wurden in Linz (85) am häufigsten die sechs richtigen Zahlen getippt. In Eferding waren es bisher acht. Dieses Ranking führt Graz-Stadt (101 Sechser) vor der OÖ-Landeshauptstadt an.

(mip)