Ist der Linzer Dom DOCH größer als der Steffl?

Exakt 136,4 Meter misst der höchste Turm beim Wiener Stephansdom, überragt damit nach derzeitigem Stand den Linzer Mariendom (Fertigstellung 1901) um zwei Meter.

Ursprünglich sollte das Linzer Wahrzeichen aber seinen "Konkurrenten" aus der Hauptstadt übertreffen. Denn Vincenz Statz, der erste Linzer Dombaumeister, sah in seinen Original-Plänen eine etwa fünf Meter hohe Kreuzblume aus Stein an der Spitze vor – und damit wäre der Linzer Dom höher gewesen als der in Wien.

Darüber soll sich der Wiener Kardinal Friedrich Gustav Piffl bei Kaiser Franz Joseph aber fürchterlich aufgeregt haben. Auf Intervention des Kaisers sei der Mariendom dann kleiner gebaut worden.

Frühere Domarbeiter könnten getrickst haben



Allerdings könnten die früheren Domarbeiter getrickst haben. Offiziell ist das Linzer Turmkreuz nur 4,6 Meter lang. Die gesamte Kupfer-Konstruktion mit Kugel und Krone, die in dem Granitstein der Turmspitze steckt, misst jedoch 9,2 Meter. Nun stellt sich die Frage, ob das Turmkreuz nicht doch höher ausgeführt ist, als angegeben.

Am Montag soll dieses Geheimnis endlich gelüftet werden. Denn im Zuge von Sanierungsarbeiten wird der Linzer Dom digital vermessen. In Wien ist das bereits passiert.

Mit modernster 3D-Laserscan-Technologie und Flugdrohnen wird eine Spezialfirma genau Maß nehmen. Los gehen soll es um 8 Uhr. "Aufgrund unserer bevorstehenden Sanierungsarbeiten wird das Fugenbild vermessen. Die Vermessung der Höhe ist ein angenehmer Nebeneffekt. Die Wetterbedingungen müssen aber passen. Es muss windstill sein", so Michael Kraml, Leiter des Kommunikationsbüros bei der Diözese, zu "Heute".

Es wird also spannend.

