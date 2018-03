JKU bekommt Uni-College nach englischem Vorbild

Yes! Die Linzer Uni wird schon bald sehr "englisch". Sie wird das erste Uni-College nach englischem Vorbild erhalten. Und zwar im Rahmen des neuen Linz Institute of Technology (LIT).

Was bedeutet "Uni-College"? Das heißt, dass eigene "Uni-Wohnungen" am Campus gebaut werden, in denen pro Master-Jahrgang 50 Studenten wohnen können.

Weitere Details zum Projekt:

- die Wohnkosten sollen mit rund 400 Euro pro Monat relativ moderat sein

- die Inbetriebnahme ist für das Wintersemester 2019, spätestens für jenes 2020 geplant

- der hocheffiziente Holzbau soll im Norden des JKU-Campus errichtet werden.

- finanziert wird es von einem Investor, der einen Rahmenvertrag mit der Uni abschließt.

- Die Vorteile: "Die Studierenden lernen, leben und wohnen gemeinsam am Campus – das College ist damit viel mehr als ein Heim", so JKU-Rektor Meinhard Lukas.

