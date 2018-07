Jack Johnson, Jux und jede Menge Theater

Beim Linzer Pflasterspektakel, gibt es am Freitag und Samstag, ab 14 Uhr einiges in der Linzer Innenstadt zu sehen. Von Feuerspuckern bis Akrobatik ist alles dabei. Eintritt frei. Details zum Programm hier

Am Donnerstag beginnt, um 21 Uhr ebenfalls das FilmfestiWels am Welser Minoritenplatz mit dem Film Mord im Orient-Express. Am Freitag, um diesselbe Zeit wird im Open-Air-Kino der Streifen The Shape of Water gezeigt.

Eine Vorschau:

Klassisches Aufgebot im großen Stil

Ein weiteres musikalisches Highlight bietet das Klassik Musikfest Mühlviertel. Im Rahmen des Schwerpunktes "Kontraste" spielen im Schnopfhagen-Stadl in Oberneukirchen, am Freitag und Samstag, um 19.30 Uhr (Ringstraße 15) Bernhard Zachhuber und Clemens Zeilinger mit klassischen Instrumenten groß auf.

Hoch her geht's auch bei der

UAS-UpperAustrianSinfonietta am Freitag, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Lenzing (Johann Böhm Straße 1). Eine bunte Mischung aus slawischen Tänzen, Flötenspiel und Opernausschnitte wird geboten.

Zwischen Pop-Rock und Folk-Klängen

Am Samstag, 21. Juli, um 19 Uhr tritt der Singer und Songwriter Jack Johnson auf der Burg Clam ( Sperken 1) auf. Als Support hat der Sänger Milow im Gepäck.

Zum Reinhören:

Kabarett-und Operettenspaß

Beim Internationalen Musiksommer am Samstag, um 19.30 Uhr präsentiert Kabarettist Alfred Dorfer im Atrium (Promenade 2) in Bad Schallerbach sein Programm Und....

Ein Einblick:

Am Samstag, um 20 Uhr im Kongress & TheaterHaus (Kurhausstraße 8) in Bad Ischl geht die Uraufführung Das Land des Lächelns über die Bühne.

