Jäger spannte aus Rache an Radler Draht im Wald

Bereits Anfang Mai hatte eine 36-jährige Radfahrerin aus Schwand im Innkreis (Bez. Braunau) der Polizei die selbstgebastelte Zweirad-Falle gemeldet.

Auf einem Waldweg im Bereich Königsaich in der Gemeinde Neukirchen an der Enknach sei zwischen zwei Bäumen ein Draht gespannt worden. Sie wäre selbst beinahe in die Falle hineingefahren, sagte die Frau.

Als sich die Beamten selbst vor Ort umsahen, entdeckten sie tatsächlich die tückische Konstruktion. In etwa 1,70 Metern höhe war zwischen zwei Bäumen ein 1 mm starker und 4 Meter langer Draht gespannt.

Laut Polizei war das Ganze so gut fixiert, dass sich die Verknotung selbst durch starken Anprall nicht gelöst hätte.

Als Fallen-Bastler wurde jetzt ein 47-Jähriger aus Neukirchen an der Enknach ausgeforscht.

Der Grund? Er ärgere sich schon länger über vorbeifahrende Mountainbiker und Mopedfahrer. Denn sie würden ihn bei der Jagd stören, gab der Mann an. Der Draht sollte dem Treiben jetzt ein Ende setzen und die Zweiradlenker ausschalten.

(cru)