James Blunt, Voodoo Jürgens und viele mehr

Am Freitag, 27. Juli, um 18 Uhr gastiert der britische Sänger und Songwriter James Blunt auf der Burg Clam (Bez. Perg, Sperken 4). Einlass ab 17 Uhr. Als Support hat er die oberösterreichische Newcomerin Ina Regen dabei. Tickets auf heute.at/tickets.

Zudem geht das Theaterstück Jedermann's Schuld und Sühne am Freitag, um 20 Uhr in der Messehalle Freistadt (Industriestraße 6) über die Bühne. Weitere Termine am Samstag und Sonntag um diesselbe Zeit. Ticktets auf heute.at/tickets.

Im Rahmen der Festspiele in St. Florian findet das Kabarett-Schauspiel Córdoba um 20.15 Uhr im Schloss Tillysburg (Bez. Linz-Land, Tillysburg 1) statt. Tickets auf heute.at/tickets.

Electronic Music Dance Festival und Frauenfaustball-WM

Am Samstag, 28. Juli, um 18 Uhr wird heftig abgeshakt auf der Full Moon Party im Quadrom in der Linzer Tabakfabrik. Karten sind online im Ticketshop erhältlich.

In St. Martin im Mühlkreis tritt am Samstag, um 18 Uhr die Band Austria 4+ mit Stefan Leonhardsberger im Rahmen des Loidhold-Open-Airs im Loidhold-Hof (Bez. Rohrbach, Oberhart 9) auf. Tickets auf heute.at/tickets.

Zum Reinhören:

Zudem gibt Voodoo Jürgens , um 20 Uhr im Brauhaus (Brauhausstraße 2) in Freistadt beim Sunnseitn 2018 Festival ein Konzert. Tickets auf heute.at/tickets.

Ein Einblick:

Am Samstag, um 14.30 Uhr geht außerdem im Schulzentrum Auhof (Aubrunnerweg 4) in Urfahr das große Finale der Frauenfaustball-WM über die Bühne.Tagestickets gibt's online auf der offiziellen Homepage der IFA 2018.

Darüber hinaus gibt es am Samstag, ab 18.30 Uhr ein großes Sommer-Open-Air im Aquapulco (Bez. Grieskirchen, Promenade 1) in Bad Schallerbach. Als Stargäste sind Cesár Sampson und Albert Hammond geladen. Tickets auf heute.at/tickets.

Der ESC-Überraschungshit:

Musical-Hits und Open-Air-Spektakel

Am Sonntag, 29. Juli, um 17 Uhr wird das Musical West Side Story in der Sport-und Veranstaltungshalle in Bad Leonfelden (Bez. Urfahr-Umgebung, Hagauerstr. 25) aufgeführt. Resttickets auf heute.at/tickets.

Im Toscana Park (Bez. Gmunden, Toscanapark 1) findet am Sonntag, um 17 Uhr das gleichnamige Toscana-Park- Open-Air statt. Mit dabei: Herbert Pixner Projekt. Tickets auf heute.at/tickets.

Eine kleine Vorschau:

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ika)